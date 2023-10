Modern complex of villas close to the beach, Ermioni, Greece

Athen, Griechenland

von €303,800

Bau eines Wohngebäudes im Zentrum von Athen - 40% der Bauarbeiten sind bereits abgeschlossen. Es wird ein modernes Gebäude mit Aufzug und Parkplatz im Erdgeschoss sein, 6 neue Wohnungen zu vermieten. Apartments auf den Etagen 2-5 mit einer Fläche von 100 m2 können in 2 Einheiten unterteilt werden, um die Rentabilität zu steigern. Die Apartments verfügen über ein feines Finish, Sanitär und eine Küche. Fotos zeigen ein Beispiel für ein abgeschlossenes Tranio-Projekt. Vorteile Sie können Immobilien aus der Ferne mit einem Anwalt kaufen, Sie müssen nicht nach Griechenland fliegen. Die geschätzte Mietrendite vor Provision und Steuern beträgt 3,3 – 4,1% pro Jahr. Das Tranio-Team wird helfen, Mieter zu finden und sich mit allen Haushaltsproblemen zu befassen. Reparaturgarantie - 2 Jahre. Infrastruktur Nur wenige Gehminuten vom Gebäude entfernt befinden sich Supermärkte, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten, Cafés und Restaurants. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Gebäude befindet sich nördlich des historischen Zentrums in der Gegend von Kato Patisia. Dies ist ein dicht besiedeltes Gebiet mit entwickelter Infrastruktur, das bei Griechen und Expats beliebt ist. Der Hauptvorteil der Lage ist die Grünfläche vor dem Haus. Die Balkone der Apartments blicken auf den Park. Unter den Fenstern stehen keine Autos: Die Straße zum Haus führt zu Fußgängern. Die Acharnon Street liegt 300 m vom Haus entfernt und ist die zentrale Allee des Stadtteils mit Cafés, Restaurants und Geschäften. U-Bahnstation 4 Minuten zu Fuß entfernt. Monastiraki ist eine 10-minütige Autofahrt entfernt. Ein 15-minütiger Spaziergang ist der Grava School Complex, in dem sich 24 Bildungseinrichtungen aller Niveaus befinden. Dies ist einer der größten Komplexe in Griechenland.