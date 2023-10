Spacious apartments in a new residential complex, Piraeus, Attica, Greece

Ein neuer Apartmentkomplex mit Einheiten ist eine geeignete Lösung für Langzeit- und Kurzzeitaufenthalte. Mit einer Gehweite von nicht mehr als 15 Minuten von allen Hauptwachen des Gebiets. Das frische Design des Gebäudes in Kombination mit seiner erstklassigen Lage in Piräus bietet eine großartige Lösung für alle, die eine Unterkunft in der Umgebung benötigen. In der Nähe der Universität und des Industriegebiets von Piräus ist es sowohl für Studenten als auch für Geschäftsreisende geeignet.

Neue LED-Technologiebeleuchtung

Heizpumpe

Aluminiumschreinerei mit Doppelglas

Feuchtigkeitsisolierung, Wärmedämmung, Wärmefassade

Neuer Aufzug mit Entriegelungssystem

Neue Installation von Mechanik-, Verkabelungs-, Sanitär- und Entwässerungssystemen

Elektrische Rollläden

Installation von Sanitärartikeln und Fliesen

Modernes Innendesign

Installation von Innenschränken / Laufbändern, neuen Innentüren und Kücheninstallation

Merkmale der WohnungenLage und nahe gelegene Infrastruktur

Piräus ist viel mehr als nur ein Hafen. Es ist eine eigenständige Stadt. Die meisten Besucher kommen jedoch vorschnell auf dem Weg zu den griechischen Inseln oder ihren Mittelmeerkreuzfahrten durch und sehen wenig jenseits des Fährterminals. Wenn sich jemand entscheidet, die Stadt zu erkunden, wird er von den archäologischen Sehenswürdigkeiten, dem atemberaubenden Meerblick und der Schönheit der grafischen Straßen begeistert sein.