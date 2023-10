Thivon, Griechenland

von €297,000

Eingebettet in eine grüne Lage bietet das Wohnprojekt einen ruhigen Zufluchtsort aus dem Stadtzentrum und ist dennoch günstig gelegen. Entwickelt mit Qualitäts- und Komfortgarantien für einen entspannten Lebensstil in diesem aufstrebenden Vorort von Athen. Das neue Gebäude besteht aus fünf Ebenen: 1 - Abstellräume, Technikraum 2-4 - jede Etage nimmt 2 Wohnungen ein 5 – gemeinsamer Dachgarten Zwei Apartments in der obersten Etage bieten Blick auf die Akropolis. Eines der Apartments im Erdgeschoss verfügt über ein Stück Land. Der Preis der Wohnung beinhaltet einen Abstellraum im Keller. Merkmale der Wohnungen Jede Wohnung besteht aus einem Wohn- / Esszimmer mit Küche, 2 Schlafzimmern, einem Badezimmer und 2 Balkonen. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Einkaufszentrum - 150 m Estavronenos Quadrat - 450 m U-Bahnstation Egaleo - 450 m Stadtpool & Sportanlagen - 480 m Sportzentrum - 900 m Baroutadiko Park - 900 m Egaleo Fußballstadion - 1 km IKEA - 1,3 km Universität Westattika - 1,5 km Einkaufszentrum River West - 1,4 km Krankenhaus - 1,9 km Allou! Fun Park - 2,3 km Einkaufszentrum Village Park - 2,4 km Kieselgarten - 4,4 km Hafen von Piräus - 6,2 km Athens Zentrum - 7,5 km Internationaler Flughafen Athen - 26 km