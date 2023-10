Tschakwi, Georgien

von €235,888

Kapitulation vor: 2024

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! Villa zwischen Zitrusgärten im malerischen Dorf Khalo, 20 km von Batumi entfernt. Separat stehende zweistöckige Villa mit gemütlichen und geräumigen Layouts von 120 bis 315 qm. In der Endbearbeitung und im modernen architektonischen Design. Mit eigenem Parkplatz und Pool. Gas. 8 km vom örtlichen Strand entfernt. Die anfängliche Mindestrate beträgt 30% bei einer Ratenrate von 9 Monaten. In der Region Chakvi steht eine entwickelte soziale Infrastruktur zur Verfügung. In der Nähe der Villen befinden sich ein großer Wasserpark, Bildungseinrichtungen, ein medizinischer, botanischer Garten, ein Café und vieles mehr für einen komfortablen Aufenthalt. Villen sind eine gute Lösung für einen dauerhaften Aufenthalt und Investitionen. Die durchschnittliche Rendite pro Jahr beträgt 7%. Warum ist es für Sie von Vorteil: - Wir wählen Immobilien in Georgia für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS; - Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 7-10%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt; - Der Preis für Immobilien in Georgia wächst um etwa 16%; - Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten; - Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien; - Makler in Georgien, der Russischen Föderation, Kasachstan, Weißrussland und anderen Ländern; - Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land; - Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk; - Interessante, komfortable Raten. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne KOSTENLOS! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!