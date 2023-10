Kobuleti, Georgien

von €358,549

Im Zentrum von Kobuleti, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, werden ein großes neues, gut gebautes zweistöckiges Haus und ein neu gebautes, separates Gebäude verkauft, das jeder Art von Geschäftstätigkeit zugrunde liegt. Wie ein Supermarkt, so moderner Kindergarten,Derzeit prüfen die Eigentümer dieses Hauses und dieses Gebäudes diese beiden Angebote von Mietern, die Gesamtfläche des Geschäftsgebäudes beträgt 200 m², die Deckenhöhe 4,5 m,Die Vorderseite der Fassade ist komplett verglast und führt mit einer Fahrbahn aus. Von der Straße ist ein Fußweg entfernt. Es ist möglich, das Geschäftshaus auf mehreren weiteren Etagen anzuheben,Das Projekt selbst ist für nur 5 Etagen konzipiert. Das Haupthaus hat eine Gesamtfläche von 570 qm auf zwei Etagen. Das Haus verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Wohnzimmer, 3 Badezimmer mit Badewanne, eine moderne Gasheizung wird mit dem Zug durchgeführt, ein Zweikreis-Gaskessel wird aufgestellt,In allen Zimmern gibt es teure hochwertige Möbel und Haushaltsgeräte - Konzoner, Fernseher usw. Auf jeder Etage des Hauses befindet sich ein Küchenraum,auch mit allen notwendigen Möbeln und Haushaltsgeräten. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich auch ein Gewerberaum mit eigenem Eingang zur Straße. Derzeit befindet sich in diesem Raum ein Schönheitssalon ,an den Mieter vermietet. Es gibt Zimmer im Schönheitssalon, die an Touristen vermietet werden können. In diesem Bereich des Hauses gibt es auch eine weitere separate Küche,Eingang in den zweiten Stock zu diesen gemieteten Zimmern und Küchen. auch getrennt,Alle Zimmer haben Zugang zu einer großen Balkonterrasse. Alle Zimmer haben ein eigenes Bad. Auf dieser Etage befinden sich drei solcher Zimmer. Monatliches Einkommen für Eigentümer für die Anmietung der Räumlichkeiten des Schönheitssalons sowie drei separate Zimmer und Küchen ist 2 Tausend Dollar. In Kürze wird auch ein Vertrag über die Vermietung eines separaten Gebäudes von 200 qm unterzeichnet. Dies ist ein weiteres Einkommen zugunsten der Eigentümer dieser Immobilie, des Verkaufs dieser Objekte. die sich auf dem gleichen Gelände befinden ,verbunden mit den persönlichen Problemen der Eigentümer im Zusammenhang mit dem Umzug an einen anderen Wohnort. Beschriebene Gebäude für nicht mehr als vier Jahre, alle Objekte dieser Immobilie sind in ausgezeichnetem Zustand!