Kapreshumi, Georgien

von €139,509

252 m² 1

Kapitulation vor: 2022

Esteco - Bau von Häusern in Georgia! Wir präsentieren Ihnen ein exklusives Design des Cottage-Minikomplexes, der sich in den Vororten der Küstenstadt Batumi befindet! Es besteht aus zwei Arten von Villen, die sich in zwei Reihen an einem Berghang befinden: Im unteren Bereich - Villa DEX (210 m² Gesamtfläche) Im oberen Bereich - Villa ORTA (252 m² mit Gesamtfläche) Wir haben uns mit besonderer Aufmerksamkeit an jeden Villentyp gewandt und den bequemsten Plan für Ihr zukünftiges Zuhause entwickelt! Und als gutes Geschenk haben wir eine Aktion für die ersten 3 -Käufer gemacht, ABER da das Haus 1 bereits verkauft wurde, beeilen Sie sich, um ein gutes Angebot zu nutzen, solange es relevant ist! Weil weitere Preise nur steigen werden. Kosten für Villen ohne Innenausstattung: DEX - 138 300 $ 500 /> ⁇ Zu den Kosten gehören auch ein eigener geadelter Bereich und ein Parkplatz! Auf Ihren Wunsch können wir die Innenausstattung "schlüsselfertig" machen, einschließlich Ausrüstung und Ausrüstung. Im Projekt verwenden wir europäische Standards, Wenden Sie die neuesten Technologien an und vergessen Sie nicht die Umweltfreundlichkeit und Bequemlichkeit! Esteco ist eine Garantie für hohe Qualität und komfortables Leben!