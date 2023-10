Gonio, Georgien

von €109,005

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Die erste Hotelresidenz in Batumi ist der Family Club des European Village-Entwicklers mit voller Infrastruktur für Familien. Der einzige Wohnsitz in Georgien mit einem isolierten Block für einen dauerhaften Aufenthalt. Der Komplex besteht aus 86 Wohnhäusern mit einer Fläche von 37,3 m2 - 119,4 m2. Die Residenz unterscheidet sich von den Wohnungen in einer Umgebung, die so nah wie möglich am Haus liegt. Es ist für langfristige Touristenferien oder einen ständigen Wohnsitz geeignet. Der Komplex befindet sich im Gebiet Gonio - Quariati. Das Gebiet ist die wahre Perle der Schwarzmeerküste Georgiens. Dies ist der einzige Ort in Batumi, an dem sich die Berge und das Meer vereinen. Wohninfrastruktur: - Spa; - 7 Pools; - Aquazon; - Massageraum; - Klinik; - Sharko-Dusche, Salzzimmer; - 5 Arten von Bädern; - Zentrum für Weintherapie und Kräutermedizin; - Konferenzraum; - 12 Restaurants, Cafés, Bars; - Weinhaus und Verkostungsraum; - 7 Spielplätze, Spielzimmer; - Kinderpark; - 2 Fitnesscenter; - Parkett und Öko-klaven; - Kinosaal, Kegelbahn, Billard; - Bibliothek; - Hubschrauberlandeplatz, Parkplatz. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in Batumi an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!