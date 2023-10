Wyndham Panorama

Tiflis, Georgien

von €40,992

48–103 m² 5

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Kostenlose Beratung. Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Die Bina Residence ist eine neue elegante Wohnanlage im wunderschönen Tiflis in der Region Varketili. Das LCD ist in einem modernen Baustil mit einer Höhe von 12 Etagen gebaut. Das Haus verfügt über eine Tiefgarage für die Bequemlichkeit der Bewohner. Ebenfalls im Gebäude befinden sich die ersten Stockwerke des Büro- und Geschäftsgeländes. Die Apartments sind durch verschiedene Layouts vertreten: von 48 bis 103 qm. Studio, Studio mit einem, zwei, drei und vier Schlafzimmern. In der häuslichen Umgebung herrscht Ruhe und Komfort. Die gesamte notwendige soziale Infrastruktur ist jedoch zu Fuß erreichbar. Infrastruktur: - Bildungseinrichtungen; - Medizinische Einrichtungen; - Supermärkte; - Cafe; - Restaurants; - Fitnessclub; - Park; - Bankfilialen; - Schönheitssalon. Rufen Sie an oder schreiben Sie! Wir werden für Sie die Unterkunft Ihrer Träume auswählen! Garantierte rechtliche Unterstützung.