Archi Rivertown

Batumi, Georgien

von €47,646

29–63 m² 3

Kapitulation vor: 2023

Die Kalligraphietürme sind ein mehrstöckiger Premium-Neukomplex, der sich perfekt für Geschäfts-, Freizeit-, Investitions- und Daueraufenthalte eignet. Wo befindet sich der Komplex? Die Kalligraphietürme in Batumi werden in der Nähe des New Boulevard entlang der Zhiuli Shartava Street gebaut. Es ist nur fünf Gehminuten von der Küste, dem Ardagani-See und den tanzenden Brunnen entfernt. Der Batumi Sea Port und die untere Station der Argo-Seilbahn sind 2,5 km entfernt. Was & # 39; s herum? Einwohner und Gäste haben Zugang zu der erforderlichen Infrastruktur in der Nähe der komplexen Bankfilialen, verschiedener Geschäfte, Convenience-Stores, eines Carrefour-Hypermarktes, eines Geschäftszentrums, Fast-Food-Betriebe, Cafés und Restaurants, eine Bäckerei und eine Apotheke. Innerhalb eines halben Kilometer vom neuen Gebäude finden Sie das Dynamo Stadium, das Überweisungskrankenhaus, das Republikanische Krankenhaus, eine Zahnklinik und ein medizinisches Zentrum. Einen Kilometer entfernt befinden sich das Batumi International University Hospital und die BAU University. Innerhalb von 1,5 km vom Komplex befinden sich der 6. Mai Park, das Batumi Aquarium, das Delphinarium, das Sommerkino, die Shota Rustaveli Batumi State University und die Maritime School. Wie komme ich herum? Die nächste Bushaltestelle erreichen Sie innerhalb von zwei Minuten. Die Busse Nr. 7 und Nr. 11 sowie mehrere Shuttlebusse fahren in der Nähe des neuen Gebäudes. Der alte Busbahnhof liegt 2,8 km entfernt und den U-Bahn-Terminal Batumi erreichen Sie nach 4,6 km. Der zentrale Busbahnhof Batumi und der Bahnhof Batumi-Passagier sind sechs Kilometer entfernt. Der internationale Flughafen Chorokh liegt neun Fahrminuten vom Komplex entfernt. Was sind die Projektmerkmale? Die Kalligraphietürme bestehen aus drei Gebäuden mit einer Höhe von 35 bis 45 Stockwerken, die durch eine dreistufige Plattform verbunden sind. Das neue Gebäude verkörpert exquisite Lösungen in moderner Architektur und Design. Vertreter der “ Grand Construction & Engineering Company ” sowie anderer internationaler Unternehmen arbeiten an dem Projekt. Eine hohe strukturelle Festigkeit wird durch ein monolithisches Fundament und einen monolithischen Stahlbetonrahmen bereitgestellt. Die Außenwände des neuen Gebäudes sind mit einem haltbaren Wärmeisolator isoliert. Die belüftete Fassade wird von einem Unternehmen mit langjähriger Erfahrung durchgeführt - SPS GROUP. Alle Versorgungsunternehmen sind mit den zentralen Städtenetzen verbunden. Die Wolkenkratzer haben Folgendes installiert: Stille Hochgeschwindigkeits-Passagier- und Frachtaufzüge Feueralarm Gegensprechanlage Moderne Konstruktionssysteme und technologische Geräte Lobby mit Empfangsbereich. Dekoration der Eingangsgruppen und Gemeinschaftsbereiche Was ist auf dem Territorium? Auf der dreistöckigen Plattform ist alles notwendig, um zu leben und zu spielen: Piano & Lounge Bar, in der Sie Live-Musik hören können Kalligraphisches Kino Konferenzsaal Besprechungsraum Co-Arbeitsbereich Restaurants mit lokaler, asiatischer und europäischer Küche Unterhaltungszentrum für Kinder Der Komplex wird auch ein Erholungsgebiet, ein Mini-Feld für Fußball und andere Sportarten, einen Freizeitpark, einen Tennisplatz und ein SPA-Zentrum haben. Die Diamond Sky Area Bar befindet sich im 40. Stock. Es gibt Außen- und Innenpools und ein Entwicklungszentrum für Kinder “ Global International School ”. Es gibt ein Depot für Fahrräder sowie andere Lagereinrichtungen. Besitzer und Gäste der Kalligraphietürme können ihre Autos in der geräumigen Tiefgarage abstellen. Das Gebiet ist mit breiten Fußgängerwegen, Einfahrten und Straßenlaternen ausgestattet. CCTV-Kameras werden im gesamten Komplex und im gesamten Gebiet installiert und vom Sicherheitsdienst überwacht. Welche Art von Wohnungen stehen zur Verfügung? Die verfügbaren Apartments sind in Layouts mit einem oder zwei Schlafzimmern erhältlich. Es gibt auch Studios mit einer Fläche von 29 Quadratmetern. Die Deckenhöhe beträgt 2,8 Meter. Der Preis beinhaltet ein weißes Rahmenfinish mit Fensterrahmen aus Metallkunststoff und energiesparendem doppelt verglastem Glas. Mit dem Smart Home-System können die Bewohner alle Parameter in der Wohnung überwachen und anpassen. Apartments können remote gekauft werden, sodass interessierte Käufer Zeit und Geld sparen können. Zukünftige Immobilienbesitzer können ihre Wohnungen vermieten und durch Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der Verwaltungsgesellschaft ein garantiertes Einkommen von 8% erhalten. Auf den Seiten der offiziellen Website oder im Verkaufsbüro finden Sie weitere Informationen zu Zahlungsplänen, dem Zeitplan der Bauarbeiten, den Managementvertrag sowie die erforderlichen Genehmigungen. Wer ist der Entwickler? Die Kalligraphietürme sind ein Projekt des Immobilienentwicklungsunternehmens Grand Maison, der größten Investitions- und Bauholding in Georgia. Die Organisation ist in der Region Batumi tätig.