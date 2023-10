Batumi, Georgien

von €50,253

40–108 m² 4

Kapitulation vor: 2025

Optima Residences ist ein multifunktionaler neuer Wohnkomplex am New Boulevard im modernen Batumi. Der Komplex wird in einem modernen Baustil mit einem Gebäude von 18 Etagen präsentiert. Das Projekt hat 469 Wohnungen. Der Komplex befindet sich in der Nähe des Meeres, des Parks und der Sehenswürdigkeiten von Batumi. Die Apartments in der Anlage sind durch geräumige Layouts von 40 bis 107 m² dargestellt. Studio mit 1,2 und 3 Schlafzimmern. Auch in der Anlage können Sie ein gemütliches Studio kaufen. Apartments in sauberem Finish und modernen Möbeln. Komplexe Infrastruktur: - Spa; - Cafe; - Yachtclub; - Innenpool; - Fitnessraum; - Kino; - Außenpool; - Spielplatz. Die externe Infrastruktur ist sehr sozial und verfügt über verschiedene Cafés, Restaurants, einen Schönheitssalon, medizinische Einrichtungen, Bildungseinrichtungen und Bankfilialen. Das Projekt ist ideal für einen dauerhaften Aufenthalt und eine Investition.