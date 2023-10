ROYAL RESIDENCE

Yalinayak, Türkei

von €38,767

32–81 m² 5

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Der multifunktionale Wohnkomplex Tekto Franco Block A befindet sich im beliebten Vorort Mahinjauri in einer ruhigen und landschaftlich gestalteten Gegend. Der Komplex liegt inmitten der grünen Natur, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Besteht aus drei Blöcken verschiedener Stockwerke: zwölf, zwanzig und siebzehn Stockwerke. Insgesamt verfügt der Komplex über 921 Wohnungen. Bau umweltfreundlicher Materialien. Ein idealer Ort für einen komfortablen und dauerhaften Aufenthalt bei der ganzen Familie. Der Wohnkomplex ist reich an eigener Infrastruktur: einem Kinderunterhaltungszentrum, einem Restaurant, einem Café, einem Swimmingpool mit Sonnenliegen, einem Fitnessclub, einem Supermarkt und anderen Geschäften. Der Entwickler landschaftlich reißt den Hof, rüstet Kinder- und Sportplätze sowie Erholungsgebiete aus. Apartments mit modernen Layouts von 45 bis 80 qm. Jede Wohnung verfügt über ein « Smart Home » System. Gehäuse zur Miete in der Dekoration des grünen Rahmens. Jedes Apartment bietet einen bezaubernden Blick auf das Meer und die Berge. Infrastruktur: - Umweltfreundliche Lage; - 15 Minuten von Batumi entfernt; - Transportzugänglichkeit; - Hochwertige Baumaterialien; - Kommerzielle Infrastruktur; - Pool; - Gepflegtes Gebiet; - Fertigreparaturen; - Ein zuverlässiger Entwickler. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne KOSTENLOS! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!