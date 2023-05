Wohnanlage Sovremennyy zhiloy i gostinichnyy kompleks

Drogeneinladung von 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES.



Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler!



- exklusive Immobilien;

- Unterstützung bei der Organisation des Umzugs;

- jährliche Kapitalerträge bis zu 20%;

- finanzielle Einkommensgarantie;

- Rechtsschutz der Transaktion;

- kostenlose Beratung;

- mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern.

- Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche!



Blue Sky Tower. Block A. Das Investitionsprojekt befindet sich in der Heroes Alley im Zentrum von Batumi.



Der moderne Wohn- und Hotelkomplex besteht aus 37 Etagen und besteht aus zwei Blöcken - A und B. Auf Block A in den ersten Etagen des Komplexes von 1 bis 7 befinden sich der Holiday Inn Hotelkomplex und Apartments im 8. bis 37. Stock.



Die Apartments werden mit kompletten Designerreparaturen und Möbeln präsentiert. Von 32 bis 50 qm. Studio, 1 und 2 Schlafzimmer. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon mit herrlichem Blick auf das Meer, die Berge und die Stadt Batumi.



Der Komplex wird durch eine eigene Infrastruktur entwickelt: Einkaufszentrum, Restaurant, Spa-Center mit medizinischer Behandlung, Swimmingpool, Spielplätze, Fitnessraum, Casino, Parkplatz und Dachterrasse.



Infrastruktur:

- Bildungseinrichtungen;

- Medizinische Einrichtungen;

- Schönheitssalon;

- Cafe;

- Restaurants;

- Parks.



Rufen Sie an oder schreiben Sie, beraten Sie absolut kostenlos! Wir garantieren volle rechtliche Unterstützung.