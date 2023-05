Wohnanlage Investicionnyy zhiloy kompleks

Gonio, Georgien

von € 205,444

Kapitulation vor: 2025

Drogeneinladung von 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Radisson Blu Apartmens ist ein exklusiver 5-Sterne-Wohn- und Investitionskomplex am Schwarzen Meer. Das LCD befindet sich im Elite-Vorort Batumi - Gonio. Gonio hat die saubersten Strände, die moderne Infrastruktur und ist eine 15-minütige Fahrt von Batumi entfernt. Die Hallen sind in einem einzigen Premium-Stil gestaltet. Die Lobby verfügt über eine 24-Stunden-Rezeption. Der Komplex verfügt über 5 Aufzüge und Videoüberwachung rund um die Uhr. LCD hat eine Landschaftsfläche von 7000 m2. Das Gebiet ist landschaftlich gestaltet und verfügt über eine Zoneneinteilung, mit der Sie sich aktiv und ruhig entspannen können. Die Apartments sind in verschiedenen Versionen erhältlich: Studio, 1-2 Zimmer, Fläche ab 31,88 – 88,53 m2. Deckenhöhe - 3 Meter. Die Apartments entsprechen vollständig den Premium-Standards. Es gibt zwei Arten von Layouts: Standard und Luxus. Die Apartments werden mit kompletten Reparaturen, exklusivem Design, Möbeln und Einbaugeräten gemietet. Interne Infrastruktur: - Innenpool; - Restaurant mit Terrasse; - Casino; - Fitnesscenter; - Spa; - Supermarkt. Das LCD befindet sich neben verschiedenen Infrastrukturen: Bildungseinrichtungen, medizinische Einrichtungen, Restaurants, Cafés, eine Moschee, eine orthodoxe Kirche, Banken und andere Einrichtungen. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne KOSTENLOS! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!