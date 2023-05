Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile

Drogeneinladung von 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES.



Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler!



- exklusive Immobilien;

- Unterstützung bei der Organisation des Umzugs;

- jährliche Kapitalerträge bis zu 20%;

- finanzielle Einkommensgarantie;

- Rechtsschutz der Transaktion;

- kostenlose Beratung;

- mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern.

- Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche!



White Line ist ein ästhetischer Wohnkomplex in einem modernen Baustil. Das Schwarze Meer liegt 300 Meter von der Küste entfernt im Zentrum von Batumi.



Die Wohnanlage besteht aus zwei Gebäuden in jeweils 30 Etagen. Beim Bau des Komplexes werden nur hochwertige und moderne Materialien verwendet. Der Komplex verfügt über zwei Hochgeschwindigkeitsaufzüge, einen geräumigen Parkplatz, einen Ruhebereich und ein privates Gebiet.



Die Apartments in der Anlage sind mit hohen Decken und aktuellen Grundrissen von 31 bis 71 m² ausgestattet. Studio mit 1 und 2 Schlafzimmern. Jedes Apartment verfügt über einen offenen Balkon. Von wo aus sich der Panoramablick auf das Meer und die Stadt öffnet.



Die Infrastruktur ist nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt:

- Wasserpark;

- Böschung;

- Einkaufszentrum;

- Cafés und Restaurants;

- Fitnesscenter;

- Bildungseinrichtungen;

- Medizinische Einrichtungen.



Schreiben oder rufen Sie an und teilen Sie uns detailliertere Informationen zum Erwerb von Immobilien gemäß Ihren Wünschen mit.