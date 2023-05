Wohnanlage ZhK v elitnom prigorode Mahindzhauri

Kwariati, Georgien

von € 23,248

33–42 m² 2 Wohnungen

Das Bauunternehmen LTD “ EVROMSHENI ” wurde 2014 gegründet und seine Hauptarbeit ist der Bau. Das Unternehmen bietet komfortable und hochwertige Wohnungen, die nach modernen Standards gebaut wurden. Unser Ziel ist es, Arbeiten mit hoher Qualität durchzuführen und dies in einem streng geplanten Zeitplan mit einem 24-Stunden-Sicherheitsdienst zu erledigen. Das Projekt ist komplett finanziert! Gonio ist ein beliebtes historisches, touristisches und kommerzielles Reiseziel am Meer an der Südostküste des Schwarzen Meeres, Nur 10 km von Batumi entfernt, das ein neues Niveau an Resort-Lifestyle bietet, wird es ein internationales Standard-Freizeitziel mit gemischter Nutzung sein. Apartments in einem 14-stöckigen Elitehaus, Premium-Klasse mit weißem Rahmen, 200 m vom Meer entfernt, Tiefgarage mit einer Fläche von 2.500 Quadratmetern, Gewerbe- und Büroflächen, Erholungsgebiet mit Panoramablick auf das Meer und die Berge, einem Swimmingpool, einem Kinderspielplatz und einer Bar auf der Terrasse. Das abgeschlossene Projekt zeichnet sich durch moderne Fassaden und Apartments mit einer großen Auswahl aus. Das Projekt sieht Wohnungen unterschiedlicher Größe und ihre individuelle Planung vor. ✔ Fertiggestellte Gebäudefassade ✔ Oberflächeneingang ✔ Wohnungstüren ✔ 4 Aufzug ✔ Freier Pool ✔ Kostenlose Tiefgarage ✔ Heiß- und Kaltwassersysteme ✔ Fester Boden ✔ Interne Verkabelung ✔ Kunststofffenster in europäischer Qualität ✔ Fassade mit wärmeisolierten Fliesen bedeckt Freier Pool für die Bewohner