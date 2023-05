Villa Villy premium-klassa Blok B

Batumi, Georgien

von € 156,343

158 m² 1 Wohnung

Kapitulation vor: 2023

Drogeneinladung von 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Riverside Home - Stadthäuser, die Komfort, Komfort und Sicherheit verbinden. Das Hotel liegt im malerischen Vorort Kaprishumi am Ufer des Flusses, 5 Minuten von Batumi entfernt. In diesen Stadthäusern können Sie sich aus dem Trubel der Stadt zurückziehen, in Stille und Komfort mit der Natur sein und gleichzeitig in der Nähe der modernen Infrastruktur sein. Hier ist ein eigener Strand am Fluss, eine Videoüberwachung rund um die Uhr, ein Spielplatz und Wanderbereiche im Freien, umgeben von grüner Natur. Stadthäuser von 3 Etagen, moderne Layouts von 158 qm. Studio, 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Mit exklusivem Design und Möbeln. Jedes Stadthaus hat auch eine private Terrasse. Es bietet einen bezaubernden Blick auf die grüne Landschaft und den Fluss. Infrastruktur: - Schule; - Fußballabteilung; - Geschäfte; - Restaurants und Cafés. Volle rechtliche Unterstützung vom Anfang bis zum Ende der Transaktion! Rufen Sie an oder schreiben Sie! Wir werden kostenlos eine vollständige Beratung geben!