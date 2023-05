Wohnanlage Kvartiry premium-klassa

Drogeneinladung von 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES.

Highline ist ein neuer exklusiver Wohn- und Hotelkomplex mit erstklassiger Infrastruktur.



Der Komplex befindet sich in der Chavchavadze Avenue 49B in der prestigeträchtig entwickelten Gegend von Vake, eine 5-minütige Fahrt vom Zentrum von Tiflis entfernt.

Alle in Georgia bekannten Menschen leben hier.



Die Highline besteht aus drei Hochhäusern mit Hin- und Rückfahrt: 40 Stockwerke, 33 Etagen und 26 Etagen, kombiniert mit einem gemeinsamen Podium.

Das 26-stöckige Hotel ist das Wyndham Garden Hotel. Zu den beiden anderen gehören Premium-Apartments: Studios, 1- und 2-Zimmer-Apartments mit Panoramafenstern und geräumigen Balkonen.



Entlang der Chavchavadze Avenue erstrecken sich modische Geschäfte, berühmte Supermärkte, viele Botschaften und Konsulate verschiedener Länder, Regierungsbehörden.



Interne Infrastruktur:

- Hochgeschwindigkeitsaufzüge ( einschließlich Fracht und getrennt für Personal )

- 4-stufige Tiefgarage

- Großer moderner Pool

- Fitnesscenter

- Spa

- Geschäfte und Boutiquen

- Restaurants und Cafés

- Erholungsgebiet

- Ein großer Garten mit lebenden Pflanzen, der 40% des Territoriums der Terrassen des Podiums einnimmt

- Concierge-Service

- Rumservice

- Bergbauförderung

- Technischer Service zur Lösung alltäglicher Probleme

- Sicherheit rund um die Uhr

- Videoüberwachung rund um die Uhr



