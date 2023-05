Wohnanlage Mnogofunkcionalnyy kompleks premium-klassa

Tiflis, Georgien

Kapitulation vor: 2024

Das Apart Lisi ist eines der Luxusprojekte an einem strategischen und umweltfreundlichen Ort!



Der Komplex befindet sich in der Gegend von Saburtalo auf einem Baldachin in der Nähe des Lisi-Sees, von wo aus Sie einen atemberaubenden Blick auf die Stadt genießen können



Aufgrund der Energieeffizienzstandards des Komplexes, einschließlich Stromlade- und Regenwassersammelstellen, werden die Stromrechnungen auf 30% reduziert%!

20% des Territoriums sind Wohngebiete, die restlichen 80% sind für Erholungsgebiete und Infrastruktur vorgesehen.



Der Komplex ist die beste Wahl für Investitionen, da er sich neben dem Hauptbüro der größten georgischen Bank - TBC - befindet.



EINFACH:

- Klimaanlage

- Balkon

- Zentralheizung

- Spielplatz

- Concierge

- Aufzug

- Garage

- Grünes Gebiet

- Das Internet

- Erdgas

- Parken

- Sicherheit rund um die Uhr

- Gewölbe



