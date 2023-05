Wohnanlage Kvartiry s panoramnym vidom na more

Drogeneinladung von 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES.



Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler!



- exklusive Immobilien;

- Unterstützung bei der Organisation des Umzugs;

- jährliche Kapitalerträge bis zu 20%;

- finanzielle Einkommensgarantie;

- Rechtsschutz der Transaktion;

- kostenlose Beratung;

- mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern.

- Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche!



Der moderne CUBE-Komplex im landschaftlich gestalteten Teil der Stadt "Alley-Heroes" in Batumi. Das Gebäude ist in einem modernen Stil erbaut und kombiniert eine bezaubernde Architektur und einen atemberaubenden Blick auf die Schwarzmeerküste. Und tanzende Brunnen.



Kombiniert Eleganz und Stil. CUBE besteht aus 55 Etagen im Zentrum von Batumi an der ersten Küste. Der Komplex hat einen idealen Ort für Entspannung und Unterkunft.



Apartments mit Panoramablick auf das Meer. Decken - 3,1 m, geräumige Apartments mit modernen Layouts von 35,9 bis 89,6 m². Komplette Reparaturen an IVF-Materialien und Designermöbeln sowie mit Smart Home-Steuerungssystem.



Infrastruktur:

- Pool;

- Restaurant;

- Lounge - Zone;

- Fitnesshalle;

- Terrasse;

- Konferenzraum.



In der Nähe des CUBE-Komplexes sind zu Fuß erreichbar: ( Geschäfte, Schönheitssalons, medizinische Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Bankfilialen, Cafés, Restaurants, ) Park.



Garantierte Rückzahlung und Rentabilität der Einrichtung!

Schreiben oder rufen Sie an und teilen Sie uns detailliertere Informationen zum Kauf einer Wohnung mit.