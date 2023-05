Aparthotel ZhK s unikalnoy infrastrukturoy

Batumi, Georgien

Kapitulation vor: 2024

Der New Boulevard Residence Block B ist ein moderner Komplex in Batumi am New Boulevard mit Premium-Apartments mit Meerblick. Das Hotel liegt 300 Meter vom Schwarzen Meer entfernt.



LCD besteht aus drei Gebäuden. Stilvolles Design im Bauwesen verwendet nur moderne Umweltmaterialien. Ein Gebäude, das im Dunkeln von stilvoller Fassadenbeleuchtung beleuchtet wird. Im Haus sind stille Hochgeschwindigkeitsaufzüge installiert.



Der Komplex umfasst Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern. Moderne Layouts werden bis ins kleinste Detail durchdacht. Deckenhöhe - 2,85. Wohnung mit Dekoration grüner Rahmen: Energiesparverglasung von Panoramafenstern, Metallfronttür, Futter mit Keramikstangenfliesen, Zementbodenestrich, elektrische Verkabelung, Rohrverkabelung, Installation von Zählern für Strom, Gas und Wasser, Installation eines Heizsystems und von Heizkörpern, Deckendekoration mit Trockenbau, Wandkitt.



Im Innenhof gibt es einen Spielplatz und ein landschaftlich gestaltetes Erholungsgebiet. Die Tiefgarage wird für die Bewohner des Komplexes präsentiert.



Infrastruktur:

- Geschäfte;

- Park;

- Restaurants, Cafés;

- Einkaufszentrum Metro City;

- Bankfilialen;

- Fitnessclub;

- Schönheitssalon;

- Bildungszentrum.



