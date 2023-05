Wohnanlage Zhiloy kompleks na beregu morya

Drogeneinladung von 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES.



Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler!



- exklusive Immobilien;

- Unterstützung bei der Organisation des Umzugs;

- jährliche Kapitalerträge bis zu 20%;

- finanzielle Einkommensgarantie;

- Rechtsschutz der Transaktion;

- kostenlose Beratung;

- mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern.

- Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche!



Die Elite-Wohnkomplexresidenz des Gumbati-Entwicklers direkt am Meer, 15 Minuten vom Zentrum von Batumi entfernt. Mit einer eigenen modernen Infrastruktur.



Die Residenz besteht aus einem zwölfstöckigen Gebäude mit zwei Eingängen. Das Gebäude zieht mit seiner modernen architektonischen Lösung an. Die Wohnung kann von einem Studio oder einem oder zwei Zimmern gekauft werden. Der Preis beinhaltet die Reparatur und Installation der notwendigen Möbel und Geräte.



Der Komplex verfügt über Videoüberwachung. Die Rezeption ist rund um die Uhr geöffnet, um einen komfortablen Aufenthalt und Entspannung zu gewährleisten. Auf dem Gebiet des LCD gibt es Unterhaltungsbereiche und zweistöckige Tiefgaragen. Das Gebiet ist landschaftlich gestaltet.



Infrastruktur:

- Spa;

- Cafe;

- Restaurants;

- Außenpool;

- Loungebar;

- Kino unter freiem Himmel;

- Fitnesscenter;

- Geschäfte.



Schreiben Sie oder rufen Sie uns an und wir werden Ihnen die profitabelsten Angebote des Immobilienmarktes in Georgia erzählen! Beratung ist KOSTENLOS!