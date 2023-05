Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone Batumi

Batumi, Georgien

Kapitulation vor: 2023

Der Wohnkomplex Horizont-3 – ist ein idealer Ort für Leben und Entspannung, auch eine gute Lösung für Investitionen. Das Hotel liegt in Batumi an der Sheriff Khimshiashvili Street an der ersten Küste.



Der Komplex befindet sich an der ersten Küste. Das Gebäude ist 32 Stockwerke hoch. Am Eingang sind drei Hochgeschwindigkeitsaufzüge installiert.



Die Apartments sind mit einer Fläche von 28 bis 55 m2 ausgestattet. Deckenhöhe 2,9 Meter. Die Wohnung ist kostenlos, jedes Apartment verfügt über einen offenen Balkon mit Meerblick. Die Wohnung verfügt über einen doppelten Schallschutzkreis, der Ruhe und Frieden gewährleistet. Wohnung mit sauberer Dekoration und Möbeln.



Apartments eignen sich sowohl für Unterkünfte als auch für Investitionen.



Infrastruktur:

- Schule;

- Honig. Institutionen;

- Geschäfte;

- Bankfilialen;

- Pool;

- Fitness - Zentrum.



Garantierte Rückzahlung und Rentabilität der Einrichtung!