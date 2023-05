Residenz Zhiloy kompleks na poberezhe Chernogo morya

Kapreshumi, Georgien

von € 147,418

252 m² 1 Wohnung

Kapitulation vor: 2022

< p > Esteco - Bau von Häusern in Georgia! < br / > < br / > Wir präsentieren Ihnen ein exklusives Design des Cottage-Minikomplexes, der sich in den Vororten der Küstenstadt Batumi befindet! < br / > < br / > Es besteht aus zwei Arten von Villen, die sich in zwei Reihen an einem Berghang befinden: < br /> Im unteren Bereich - Villa DEX (210 m² Gesamtfläche) < br / > Im oberen Bereich - Villa ORTA (252 m² mit Gesamtfläche) < br / > < br /> Wir haben uns mit besonderer Aufmerksamkeit an jeden Villentyp gewandt und den bequemsten Plan für Ihr zukünftiges Zuhause entwickelt!< br / > Und als gutes Geschenk haben wir eine Aktion für die ersten 3 -Käufer gemacht, ABER da das Haus 1 bereits verkauft wurde, beeilen Sie sich, um ein gutes Angebot zu nutzen, solange es relevant ist! Weil weitere Preise nur steigen werden. < br / > < br / > Kosten für Villen ohne Innenausstattung: < br / > DEX - 138 300 $ < br / > 500 /> < br / > ⁇ Zu den Kosten gehören auch ein eigener geadelter Bereich und ein Parkplatz! < br / > < br / > Auf Ihren Wunsch können wir die Innenausstattung "schlüsselfertig" machen, einschließlich Ausrüstung und Ausrüstung. < br / > < br / > Im Projekt verwenden wir europäische Standards, Wenden Sie die neuesten Technologien an und vergessen Sie nicht die Umweltfreundlichkeit und Bequemlichkeit! < br / > < br / > Esteco ist eine Garantie für hohe Qualität und komfortables Leben!