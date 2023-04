Wohnanlage Wyndham Grand Family Club

Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB ist ein neuer Premiumkomplex aus dem European Village, der im ökologisch saubersten Teil von Batumi —, einem Dorf namens Gonio, entwickelt wird. Dies ist der erste Club-Komplex in Georgia, der Teil eines riesigen Wyndham Hotel & Resorts-Netzwerks ist. Dieser luxuriöse familienfreundliche Komplex bietet 90 erstklassige Annehmlichkeiten für Anwohner, Touristen und ihre Kinder, Dies macht es zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit mit hohen garantierten Renditen im Vertrag und mit einer einzigartigen Rückkaufoption durch den erhöhten Preis nach 3 Jahren.



Als Teil des Wyndham-Netzwerks können sich die Anleger auch auf einen garantierten ROI verlassen, der streng im Vertrag enthalten ist. Als Teil eines Markenhotels hat es einen Vorteil gegenüber allen anderen Hotelkomplexen, indem es höhere Auslastung aufweist, Das macht die Investition in diese Art von Komplex in der Region sehr wettbewerbsfähig. Anleger können sich auch nach 3 Jahren auf eine Rückkaufoption verlassen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!