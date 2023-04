Aparthotel Wyndham Grand Aqua

Das Wyndham Grand Aqua ist ein hochwertiges Gut, das vom European Village in Batumi mit direktem Zugang zum Strand entwickelt wurde, und ist der erste Hotelkomplex eines All-Inclusive-Typs in Georgia!

Dieses Projekt bietet eine Reihe luxuriöser Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, darunter eine Aquazone mit Meerwasser, einen Spa- und Massageraum, ein Restaurant und ein Café, einen Weinkeller und einen Markt, einen Fitnessraum, Arztpraxis und Sanatorium, ein Konferenzraum, Kinderanimationen und ein Businesscenter.

Markenresidenzen sind ein beliebter Trend auf dem Mietobjektmarkt, da sie mit bekannten internationalen Hotelmarken verbunden sind und hohe Qualitäts- und Servicestandards bieten. Diese Faktoren tragen zur Attraktivität des Wyndham Grand Aqua bei und erhöhen seine Auslastung, was die Investition in dieses Projekt noch vielversprechender macht!