Wohnanlage Lisi Residence

Die Lisi Residence ist umweltfreundlich, Sicherer Komplex aus Privathäusern und niedrigen Wohnblöcken auf bis zu 23 000 m2 Land, der alle modernen Anforderungen an die Entwicklung mit geringer Dichte erfüllt und sich in Küstennähe befindet von Lisi See. Der Komplex verfügt über einen Swimmingpool, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Sportspielplätze und einen Kinderbereich. Lieferzustand der Wohnung — Renovierung / schlüsselfertig. Gesamtfläche — 52,65 m2. Wohnfläche — 46 m2. Balkonfläche — 6,65 m2. 0% Ratenzahlungsplan des Entwicklers für 1 Jahr. Erstzahlung — ab 30%.