Plaisir, Frankreich

von €200,000

Der Komplex bietet eine große Auswahl an Apartments: von Studios bis zu 4 Schlafzimmern mit Panoramafenstern und Balkonen. Für die Bequemlichkeit der Bewohner gibt es Geschäfte im Erdgeschoss. Es gibt auch einen Parkplatz in der Anlage. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der Komplex befindet sich im malerischen Dorf Plaisir westlich von Paris. Die Umgebung von Plaisir ist reich an kulturellen Attraktionen und Naturlandschaften: ein Schloss aus dem 17. Jahrhundert mit einem klassizistischen Park, St. Petersdom, Wintergärten und Theater. Plaisir verkörpert die Idee des französischen Wohlbefindens durch eine Kombination aus diskretem Luxus der Architektur und der ländlichen Landschaft. Die Gemeinde ist für diejenigen geeignet, die sich vom Lärm der Großstadt fernhalten möchten. Paris ist mit dem direkten Zug oder Auto in 25 Minuten zu erreichen.