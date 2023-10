Villiers-sur-Marne, Frankreich

von €492,000

Der Komplex besteht aus zwei Gebäuden mit üppig grünen Gärten und einer Terrasse zum Entspannen. Die Residenz bietet eine große Auswahl an Apartments: von Studios bis zu Apartments mit 4 Zimmern. Fast alle Apartments verfügen über einen Balkon, eine Terrasse oder einen privaten Garten. Es gibt Parkplätze im Keller und einen Abstellraum für Fahrräder im Erdgeschoss. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Verstärkte Tür mit A2P-Klassenschloss Zugangskontrolle mit digitalem Code, Vigik und Bildtelefon Badezimmer und Duschen sind mit einem Waschtisch, einem Spiegel und einer beleuchteten Wandleuchte ausgestattet Wandbehang Toilette JACOB DELAFON oder ähnliches Doppelverglasung isolieren Fenster mit elektrischen oder Aluminiumläden Parkett in verschiedenen Farben zur Auswahl in den Wohnzimmern Eingebauter Kleiderschrank Lage und nahe gelegene Infrastruktur Nur 12 km von der Porte de Bercy entfernt, gut bedient von der Autobahn A4, mehreren Buslinien sowie der zukünftigen U-Bahnlinie 15, Villiers-sur-Marne liegt im Herzen der sich entwickelnden Region Île-de-France. Schulen, Lebensmittelgeschäfte und lokale Dienstleistungen, kulturelle Attraktionen, zahlreiche Sportanlagen und fast 18 Hektar Grünfläche machen Villiers-sur-Marne zu einem großartigen Wohnort. Nur 6 Gehminuten von der Residenz entfernt befindet sich im Stadtzentrum ein überdachter Markt sowie alles, was Sie brauchen: eine Bäckerei, medizinische Dienstleistungen, eine Metzgerei, ein Lebensmittelgeschäft, ein Friseur, eine Bank, ein Restaurant. Grundschule auf 120 Metern Bushaltestelle in 200 Metern Kindergarten auf 250 Metern Bäckerei auf 300 Metern Kindergarten auf 300 Metern Überdachter Markt auf 500 Metern Bahnhof in 750 Metern