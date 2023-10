Rueil-Malmaison, Frankreich

von €569,500

Die von viel Grün umgebene Wohnanlage bietet 54 Apartments verschiedener Art - von Studios bis zu Apartments mit 5 Zimmern. Geräumige Balkone erweitern die Apartments, von denen die meisten den Place Saint-Louis überblicken. Die oberste Etage verfügt über herrliche Außenterrassen. Der Komplex verfügt über eine sichere Tiefgarage. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Massives Parkett in Wohnzimmern und Schlafzimmern Gasheizung Elektrische Rollläden Fliesenboden und Wandfliesen in voller Höhe in nassen Bereichen Badezimmer und Duschraum mit beheiztem Handtuchhalter und Schminktisch mit Spiegel und Lichtstreifen Der Zugang zum Haus wird durch einen digitalen Code gesteuert und das Bildtelefon übergeben 5-Punkt-Türschloss vorne Lage und nahe gelegene Infrastruktur Garches, eine beliebte Stadt, die sich zwischen dem Saint-Cloud-Park und dem Malmaison-Wald erstreckt. Im Herzen der Stadt ist der Charme des alten Dorfes erhalten geblieben. Malerische Gassen, von Bäumen gesäumte Plätze und historisches Erbe, einschließlich der Kirche Saint-Louis, verleihen diesem Ort eine Authentizität. Der Komplex befindet sich in idealer Lage im Stadtzentrum. Geschäfte, Restaurants und ein Markt befinden sich rund um den Place Saint-Louis und grenzen an die Residenz. Post, Banken und Rathaus sind ebenfalls in der Nähe. Das weniger als 200 m entfernte Sydney Bechet Cultural Center, das Leo Lagrange Stadium, das Ralleck Gymnasium, das Schwimmbad und der Tennisclub sind nur 2 Minuten entfernt. Paris ist mit dem Auto in nur 15 Minuten zu erreichen. 220 m zur Bushaltestelle, 750 zum Bahnhof.