Nizza, Frankreich

von €355,000

Mit einer roten ockerfarbenen Fassade, die an den legendären Place Massena erinnert, Der Komplex hat einen lokalen Geschmack und erinnert daran, inwieweit das Projekt eng mit dem Geist der Region und der Geschichte der Stadt verbunden ist. Die Apartments mit 2 bis 5 Zimmern bieten wunderschöne Layouts und einen freien Blick auf die Hügel der Stadt, den Platz und das schöne Gebäude des alten Bahnhofs. Alle Apartments mit schönen Terrassen, die Ihr Interieur erweitern und Licht hereinlassen. 4 Apartments verfügen über riesige Dachterrassen. Die Auslieferung ist für das 2. Quartal 2025 geplant. Die größten und zuverlässigsten Entwickler der Bank of France. Ausstattung und Ausstattung des Hauses großformatige Fliesen 60 x 60 cm Das Badezimmer ist mit einem Schrank, einem Spiegel mit Beleuchtung, einem beheizten Handtuchhalter und einem sehr flachen Duschwanne ausgestattet elektrische Rollläden in Wohnräumen + zentrale Steuerung Stauraum für Fahrräder und Kinderwagen fortschrittliche Ausrüstung für Elektrofahrzeuge Doppelverglasung für gute Wärme- und Schalldämmung Farbvideophon hochwertige Internetinfrastruktur mit Installation von Steckdosen im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern Postfächer und digitaler Concierge-Dienst Smart-Home-System: Zentralheizungssteuerung mit intelligentem Thermostat, elektrische Verschlusssteuerung (optional), Eindringdetektor (optional) 3-monatige Unterstützung beim Einrichten aller Geräte 2 Jahre Garantie auf Geräte, die in Ihrem Haus vorinstalliert sind Infrastruktur Es befindet sich auf dem Platz der alten Station, wo es jetzt stattdessen einen Food Court gibt, es gibt Cafés, Restaurants, einen Supermarkt, einen Markt in der Nähe. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Hauptstadt der französischen Riviera grenzt an die berühmte Bucht der Engel und ihren 7 km langen, ununterbrochenen Strand. Sie hat natürliche Schönheit. Dank des Flughafens, der 102 Ziele in 41 Ländern bedient, besuchen Menschen aus aller Welt es. Nizza ist elegant und beliebt und eine pulsierende Stadt, in der Kunst und Kultur eine herausragende Rolle spielen, wie das berühmte Nice Jazz Festival und der Karneval belegen. Libe, wie die Menschen in Nizza es gerne nennen, ist eine historische, authentische und lebendige Gegend, die bis Anfang der 2000er Jahre für ihren wunderbaren Open-Air-Markt bekannt war. Im Jahr 2012 fand eine echte Metamorphose mit der Rekonstruktion der Station Gare du Sud statt, die mit ihrem ersten Projekt im Jahr 1892 identisch war.