Le Plessis-Robinson, Frankreich

von €421,900

Das neoklassizistische Gebäude ist von einem Wasserkanal um den Umfang umgeben. In der Mitte der Residenz befindet sich ein Gemeinschaftsgarten, der von asphaltierten Wegen durchzogen ist und ausschließlich Fußgängern gewidmet ist. In der Anlage stehen verschiedene Arten von Apartments zur Verfügung - von Studios bis zu 5 Zimmern. Die geräumigen und hellen Innenräume sind mit Liebe zum Detail gestaltet. Die Apartments im Erdgeschoss sind durch private Gärten mit Hecken nicht zu sehen. Die Apartments in den oberen Etagen verfügen über geräumige Terrassen. Der Preis beinhaltet einen Platz in der Tiefgarage. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Laminiertes Eichenparkett mit 7 cm hohen Fußleisten auf akustischen Estrich geklebt Emaillierte Porzellansteinzeugfliesen 45x45 cm für Küchen und Nassräume, passende Fußleisten Holztreppentüren mit massivem Innenschutz Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das 6 km von Paris entfernte Le Plessis-Robinson kombiniert die Stadtlandschaft mit dem Wald. Der Komplex liegt 4 Gehminuten vom Stadtzentrum und seinen Annehmlichkeiten entfernt. Rund um die Residenz gibt es viele Orte zum Entspannen. Ein Sportpark, ein Rugby-Club-Trainingszentrum, ein Schwimmbad, ein Tennisclub und ein multifunktionales Sportplatz befinden sich in der Nähe. Das Mediathek-, Kino- und Kunstzentrum erreichen Sie nach einem 10-minütigen Spaziergang. Die Stadt hat Kindergärten, eine Grundschule und ein College. Die Straßenbahnhaltestelle T6 liegt 500 m entfernt. Bushaltestelle der Linien 290 und 395 auf 220 m.