Cannes, Frankreich

von €289,000

Die Wohnanlage besteht aus drei Gebäuden mit einem angelegten mediterranen Garten. Der Komplex umfasst Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit verschiedenen Layouts. Die Apartments bieten modernen Komfort und kombinieren Funktionalität und Raffinesse. Alle Wohnzimmer und Schlafzimmer haben direkten Zugang zum Balkon. Große Erkerfenster in den Haupträumen sorgen den ganzen Tag über für viel Licht. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Zugang zu Kellergaragen über eine individuelle Fernbedienung Sicheres Zugangskontrollsystem mit Video-Gegensprechanlage Fahrradlagerung mit Steckdosen Heizung und Luftkühlung mit einer Wärmepumpe In allen Zimmern sind die Böden mit Porzellanfliesen 60x60 cm verlegt Reibungslose Farbe in allen Räumen Elektrische Rollläden in Wohnräumen Die Badezimmer sind mit einem beheizten Handtuchhalter, einem Schminktisch und einem beleuchteten Spiegel ausgestattet Wandbehang Toiletten Schränke mit Schiebetüren Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der Komplex befindet sich in einer privilegierten Lage, nur wenige Minuten von der prestigeträchtigen Croisette entfernt. Im Süden gibt es 5 km Sandstrände und eine entwickelte Promenade mit Blick auf die Lérins-Inseln im Norden - den Naturpark La Croix des Gardes, im Westen - das Esterel-Massiv. Kindergärten und Schulen sind weniger als 500 Meter entfernt und die Universitäten erreichen Sie mit dem Fahrrad in 5 Minuten. Zum Einkaufen erreichen Sie bequem die Einkaufszentren Tourrades und Canardière, in denen Sie eine seltene Auswahl an Marken finden. 50 m von den Bushaltestellen 2, 11 und N2 bis zu den Einkaufszentren und Stränden von Tourrades 6 Minuten von der Autobahn A8 entfernt 4 Minuten vom Bahnhof nach Cannes, Nizza-Ville, Monaco 30 Autominuten vom internationalen Flughafen Nizza-Côte d'Azur entfernt