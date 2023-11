Courbevoie, Frankreich

von €1,55M

Die neue Wohnanlage bietet verschiedene Arten von Apartments, von Studios bis zu Apartments mit 6 Zimmern, Maisonetten und Triplexen. Es ist möglich, einen persönlichen Garten oder eine Dachterrasse zu haben. Die Bewohner haben Zugang zu einem Innenpool, einem Fitnessstudio und einem Parkplatz. Merkmale der Wohnungen Mehr Komfort, Sicherheit und Einsparungen dank eines vernetzten und intelligenten Systems Heizungs- und Klimatisierung mit einer individuellen Gebläsekonvektoreinheit Elektrische verstellbare Fensterläden in allen Räumen mit Fernbedienung Marmorstein auf dem Boden in den Hallen Eine große Auswahl an soliden Parkettböden für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure und Korridore Eine große Auswahl an Fliesen und Fayence für Küchen, Badezimmer, Duschen und Toiletten Badezimmer und Duschräume sind mit einem Schminktisch, einem beleuchteten Spiegel und einem elektrisch beheizten Handtuchhalter ausgestattet Schränke, die nach der Anordnung der Räumlichkeiten ausgestattet sind Schiebefenster aus Aluminium in Wohnräumen Außenarmatur und Wandleuchte in privaten Gärten und den meisten Balkonen und Dächern 5-Punkt gepanzerte Eingangstür Zugriffssteuerung mit digitalem Code und Bildtelefon Parkzugang über Kennzeichenerkennung und individuelle Fernbedienung Videoüberwachung in Kellern Infrastruktur Zu Fuß erreichbar: Kirche - 2 Minuten Supermarkt - 6 Minuten Krankenhaus - 6 Minuten College - 7 Minuten U-Bahnlinie 3 - 9 Minuten U-Bahnlinie 1 - 15 Minuten Mit dem Transport: Pariser Oper - 24 Minuten Louvre Museum - 27 Minuten Roissy Flughafen - 28 Minuten Bahnhof Lyon - 35 Minuten Orly Airport - 40 Minuten Lage und nahe gelegene Infrastruktur Neuilly-sur-Seine — eine der prestigeträchtigsten Gegenden von Paris. Im Westen grenzt es an die Seine, im Süden an den Bois de Boulogne. Die Hauptstraße — Avenue Charles de Gaulle ist eine Fortsetzung der Champs Elysees. Neuilly-sur-Seine ist eine Wahl für Familien mit Kindern, da es öffentliche oder private Schulen und Kindergärten, Orte für kulturelle Veranstaltungen, exklusive Sportvereine zum Polo- oder Tennisspielen gibt, sowie Reitschulen.