Antibes, Frankreich

von €469,000

Ein moderner Wohnkomplex, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt, bietet seinen Bewohnern Komfort und Sicherheit. Lieferung des Projekts - 30.09.2024. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Zugang zu Garagen im Keller mit einer individuellen Fernbedienung Sicheres Zugangskontrollsystem, das von einem Smartphone oder Tablet und einem Vigik-Emblem gesteuert wird Automatische Beleuchtung von Treppen mit Präsenzsensoren Fahrradraum mit Steckdosen Porzellansteinzeug 45x45 cm Elektrische Jalousien in allen Räumen Fenster mit doppelt isolierter Verglasung Die Badezimmer sind mit beheizten Handtuchhaltern, Nachttischen, Spiegeln und LED-Beleuchtung ausgestattet Schränke mit Schiebetüren Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der Komplex ist ideal gelegen - alle Dienstleistungen und Annehmlichkeiten (Supermarkt, Bäckereien, Lebensmittelgeschäfte, Apotheke, Fitnesscenter und mehr) befinden sich in der Nähe der Residenz. Sie können in nur 5 Minuten zum Strand laufen. Die Altstadt erreichen Sie mit dem Transport in 10 Minuten.