New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France

Villefranche-sur-Mer, Frankreich

von €450,000

Ein Wohnkomplex mit 16 Apartments, von Studios bis zu Maisonette-Apartments mit fünf Zimmern. Die Hoffassade ist mit breiten Terrassen mit Glaszäunen geschmückt, die sich über die Fülle der Vegetation erheben. Die erhaltene historische Fassade des Komplexes, die mit zwei Geschäften dekoriert ist, ist das Verbindungselement. Somit bleibt die Harmonie des Viertels erhalten. Die restaurierte Fassade ist zusätzlich mit neuen Travertinverkleidungen verziert, die ihr ein zeitgemäßeres Aussehen verleihen. Der Preis der Apartments beinhaltet einen Parkplatz. Merkmale der Wohnungen Die Apartments verfügen über eine ausreichende Anzahl von Zimmern für Tag und Nacht, sodass Sie die Privatsphäre jedes Gastes gewährleisten können. Ausgehend von Apartments mit zwei Schlafzimmern verfügt die Master Suite über ein eigenes Bad. Smart Layout optimiert die Sonnenlichtdurchdringung, indem zwei oder drei Fenster und bis zu vier Außenbereiche wie eine Loggia, ein Balkon oder eine Terrasse in jedes Apartment eingebaut werden. Die meisten Hauptschlafzimmer haben direkten Zugang zum Außenbereich. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Automatische Türen mit A2P-Schlössern Gegensprechanlage und Zugangskontrolle durch das Vigik-System Sichere Tiefgarage Fahrradlager Decken sind fast 3,5 m entfernt Parkett oder Massivbretter in Trockenräumen Innentüren 2,14 m hoch Wechselrichterklimageräte Hochwertige Fliesen und Porzellanböden in Badewannen und Duschen Waschbecken mit Spiegeln, ausgestattet mit LEDs Beheizter Handtuchhalter und Duschwanne Schränke Automatische Rollläden Hausautomationssystem Lage und nahe gelegene Infrastruktur Nur einen Steinwurf von der Residenz entfernt, im Schatten sich ausbreitender Platanen, befindet sich der mit einem Musikpavillon verzierte Place Marinoni. Dieser Ort gilt als das schlagende Herz von Beaulieu-sur-Mer. Auf diesem Platz finden jedes Jahr italienische Märkte mit lokalen Produkten statt und es finden zahlreiche Musikabende statt. Die breiten und engen Gassen sind gesäumt von Luxusgeschäften, Terrassen von Cafés und Restaurants. Alles ist zu Fuß erreichbar: Kindergarten, Schule, Parks und Gärten, Strände. Mehrere Buslinien führen durch die Stadt: Nr. 607 und 608, die nach Nizza, Monaco und Manton fahren, sowie die Linien Nr. 81, 83 und 84, die zur Promenade des Arts in Nizza und zum Bahnhof Riquier, zum Hafen Saint Jean, Baie de Fourmy und zum Eze Plateau de la Justis gehen. 200 m vom TER-Bahnhof Beaulieu-sur-Mer entfernt in Richtung Mandelieu, Cannes, Nizza, Monaco und Ventimiglia. 20 Minuten von der Autobahn A8 entfernt. 15 Minuten vom Place Massena und Mowen Corniche entfernt. 25 Minuten vom internationalen Flughafen der Côte d'Azur entfernt. 20 Minuten vom Hubschrauberlandeplatz von Monaco entfernt.