New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France

La Queue-en-Brie, Frankreich

von €196,000

Der Komplex bietet moderne und ökologische Unterkünfte mit viel Licht, Balkonen und privaten Gärten. Die Unterkünfte sind von Studios bis zu Apartments mit 4 Schlafzimmern verfügbar. Für die Bewohner gibt es einen Parkplatz und einen gemeinsamen Garten. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der Komplex befindet sich in dem kleinen Dorf La Queue-en-Brie, 18 km südöstlich von Paris. Die Umgebung hat einen außergewöhnlichen natürlichen Reichtum: etwa 20 Parks, ein Naturschutzgebiet von 2550 Hektar Wald, ein Netz von Flüssen und Kanälen. Marmuse Castle befindet sich ebenfalls in der Nähe. Die Gemeinde verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur: Es gibt Bäckereien, Supermärkte, Apotheken, mehrere Stadien und Turnhallen. Paris ist mit dem Auto in 20 Minuten leicht zu erreichen.