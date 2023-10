New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France

Le Plessis-Robinson, Frankreich

von €605,000

Der Komplex besteht aus 4 Gebäuden, zwischen denen sich ein angelegter Garten befindet. Es gibt auch einen Abstellraum für Fahrräder und Kinderwagen im Erdgeschoss, eine Tiefgarage. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Landungstür 2,14 m hoch mit Fünfpunktschloss Zugangskontrolle mit Digikod, Vigik-Abzeichen und Bildtelefon Deckenhöhe 2,6-2,8 m Geräumige private Gärten im Erdgeschoss (durchschnittlich 58 m ²) Technische oder feste Parkett in Trockenräumen Porzellansteinzeug 30x60 cm an den Wänden auf der Höhe der Tür, für Badezimmer und Duschen Porzellansteinzeugfliesen 30x60 cm oder 60x60 cm auf dem Boden von Nassräumen LEDs in Badezimmern und Duschen Elektrischer Handtuchwärmer Wandbehang Toiletten Eingebaute Kleiderschränke Elektrische Rollläden mit zentraler Steuerung Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das 6 km von Paris entfernte Le Plessis-Robinson kombiniert die Stadtlandschaft mit dem Wald. In der Nähe des Komplexes gibt es alle lokalen Annehmlichkeiten, die den Alltag erleichtern: einen Kindergarten, eine Grundschule, ein College und eine zukünftige Straßenbahnhaltestelle 10 direkt vor dem Haus. Die Straßenbahnhaltestelle 6 liegt 500 m entfernt. In nur 30 Minuten erreichen Sie den Gare Montparnasse.