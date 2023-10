Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France

Nizza, Frankreich

von €277,000

In der erstaunlich schönen Stadt Nizza, nur 3 km von ihrem malerischen Zentrum und den schönen Stränden entfernt, befindet sich ein exklusiver Wohnkomplex, Das nimmt eine privilegierte Lage in einer ruhigen und gemütlichen Gegend ein. Genießen Sie die herrliche Aussicht auf das historische Stadtzentrum von den Fenstern Ihres neuen Hauses aus! Der Komplex bietet seinen Bewohnern komfortable Wohnbedingungen mit Annehmlichkeiten. Bewachte Residenz mit Aufzug, Bildtelefon und Toren, Tiefgarage und Garten. Dies ist ein Ort, an dem Sie sich wie zu Hause fühlen und sonnige Tage und ruhige Abende genießen können, umgeben von wunderschöner Natur und gemütlichen Straßen. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Nice liegt zwischen Meer und Bergen und bietet alle Arten von Unterhaltung: Viele Strände stehen Liebhabern des Schwimmens und Wassersports offen, Mehrere Skigebiete in den Südalpen sind weniger als 1 Stunde und 30 Minuten mit dem Transport entfernt, und Italien ist 30 Kilometer entfernt. Nizza ist auch eine Stadt der Kunst und Kultur: Nach Paris ist es die Stadt mit den meisten Museen. Der Vorteil dieses Projekts ist die Nähe zu allen Annehmlichkeiten wie Geschäften, Bäckereien, Restaurants und Apotheken, die nur wenige Schritte von Ihrer Haustür entfernt sind. Und wenn Sie einen großen Supermarkt brauchen, dann ist es nur 1 km vom Haus entfernt. Darüber hinaus befinden sich rund um den Komplex Kindergärten, Grund- und weiterführende Schulen, die sich ideal für Familien mit Kindern eignen. Buslinien 07/08/18/19/35/88 / CE in der Nähe Nizza Saint-Roch Bahnhof 4 Minuten (950 m) Schöner Flughafen Côte d'Azur 17 Minuten (10 km)