New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France

Nizza, Frankreich

von €300,000

Die neue Luxusresidenz zeigt hochwertige moderne Architektur, in der Grünflächen einen hohen Stellenwert einnehmen. Die Gärten machen es zu einem außergewöhnlichen Ort im Herzen der Stadt. Der Komplex bietet 25 Apartments mit 2-4 Zimmern und Parkplätzen. Premium-Innenlösungen wurden sorgfältig entwickelt, um das ganze Jahr über Komfort und Ruhe zu bieten. Genießen Sie einen freien Blick von der geräumigen Terrasse der letzten Sonnenstrahlen im Herzen der Stadt. Merkmale der Wohnungen Patio-Fenster und -Türen mit doppelt isolierter Verglasung und Außenrollläden Elektrische Fensterläden Fliesen 60x60 cm mit einer Vielzahl von Farben Eingebaute Kleiderschränke Glatte Wand- und Deckenfarbe Einbruchhemmende Eingangstüren mit Dreipunktschloss A2P1* Badezimmer mit modernem Waschbecken, Lichtstreifenspiegel, Handtuchhalter, Designer-Wasserhähnen und Duschwanne mit Bildschirm Videoüberwachungssystem am Eingang und auf dem Parkplatz Lage und nahe gelegene Infrastruktur Mit 7 km Stränden und der berühmten Promenade des Anglais ist Nizza reich an Geschichte und Kultur. Die Stadt der Engel lädt Sie zu ihren typischen Straßen, Plätzen, Märkten, Häfen, Stränden und grünen Parks ein. In der mit zahlreichen Veranstaltungen gefüllten Hauptstadt der Riviera finden jährlich etwa 2000 kulturelle, festliche oder sportliche Veranstaltungen statt, die Sie nicht verpassen sollten. Vom Riquier aus erreichen Sie schnell (weniger als 500 m) alle öffentlichen Verkehrsmittel - eine Auswahl an Straßenbahn, Bus oder Zug. Von hier aus müssen Sie nur wenige Schritte unternehmen, um entlang der Promenade oder des Hafens zu schlendern, die schönen Geschäfte zu entdecken und auf der Terrasse eines eleganten Restaurants zu sitzen, Sonnenbad oder nach Korsika oder Sardinien gehen.