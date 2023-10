Nizza, Frankreich

von €182,500

In diesem einzigartigen Komplex können die Bewohner ein außergewöhnliches und qualitativ hochwertiges Wohnumfeld genießen, insbesondere eine große grüne Terrasse, Terrassen, Geschäfte und Restaurants. Die Apartments werden komplett möbliert und ausgestattet geliefert. Die Schüler können im Alltag nützliche Dienstleistungen genießen: Wäscherei, Fitnessraum, Cafeteria. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Im Badezimmer: Wandfliesen in voller Länge im Badezimmer Keramikwaschbecken und niedriger Schrank Wandspiegel und LED-Lampe Duschwanne 80x100 cm Handtuchtrockner In der Küche: Arbeitsplatte, Waschbecken und Schrank Großer Schrank mit LED-Streifen 2 Keramikbrenner Wandfliesen Küchenhaube Kühlschrank Im Wohnzimmer: PVC-Boden und passende Fußleisten Doppelverglasung isolieren Kühler aus lackiertem Stahl Schränke Eingangstür mit 3-Punkt-Schloss Smartphone-Zugriffskontrolle Verstellbare Sonnenschutzmittel Vorteile Die Unterkunft eignet sich perfekt zum Ausleihen, insbesondere für Studenten. Mehr als 45.000 Studenten studieren in Nizza, von denen fast 15% aus dem Ausland stammen, und 28.000 studieren an der Universität der Côte d'Azur. Als beispielhafte Stadt von morgen vereint sie alle Aspekte eines ausgeglichenen Lebens: leben, lernen, Spaß haben. Lage und nahe gelegene Infrastruktur 4 Minuten mit dem Auto von den wichtigsten Autobahnen: A8 und RM 6202 10 Minuten mit der Straßenbahn vom internationalen Flughafen Nizza Côte d'Azur entfernt