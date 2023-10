First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France

Nizza, Frankreich

von €1,60M

Nach einem anstrengenden Tag im Herzen des lebhaften Nizza ist diese Residenz der richtige Ort, da sie das ganze Jahr über ein Urlaubsgefühl bietet. Zypressen-, Oliven- und Zitrusbäume im Garten-Belvedere beschatten die Fußgängerwege, die den riesigen Park der Residenz durchziehen. Die Promenade mit Blick auf die Terrassen öffnet sich zur atemberaubenden Landschaft und zum Meer, während das angenehme südländische Leben rund um den Pool, den Spielplatz und die Rotunde im Freien gedeiht. Die geräumigen und raffinierten Wohnungen bieten Platz für 2 bis 5 Zimmer, von denen die meisten eine doppelte Ausrichtung haben und immer durch einen großen privaten Außenbereich erweitert werden. Die hohen Decken und großen Erkerfenster lassen das natürliche Licht dank eines Hochleistungsschattiersystems herein, jedoch ohne Übermaß. In der obersten Etage verfügen die außergewöhnlichen Wohnungen über riesige Panoramaterrassen mit freiem Meerblick. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Schallschutz-Estrich (Bedeckung) Großformatfliesen 60x60 cm Wende-Kugelklimaanlage Bodenfliesen und Steingutfliesen in Rahmenhöhe in den Badezimmern und Duschräumen Waschtisch mit Spiegel und LED-Licht in den Badezimmern und Duschräumen Handtuchtrockner und Duschbildschirm Einbauschränke Schiebe-Außenschreinerei aus lackiertem Aluminium Motorisierte Rollläden Glasgeländer Hausautomationsvorausrüstung Landetüren mit A2P-Schlössern Zugangskontrolle für Videophone und Vigik Lage und nahe gelegene Infrastruktur Fabron ist ein grüner und wohlhabender Wohnhügel westlich von Nizza mit Blick auf die Baie des Anges (Bucht Angels ’) und wird für ihren Meerblick und seine Ruhe geschätzt. Diese « Dolce vita » wird jetzt durch die erstklassigen städtischen Infrastrukturen des benachbarten Eco-Vallée ergänzt, was den Bezirk zu einem Schaufenster für die Metropole macht. Die Gegend ist bequem für das tägliche Leben mit der Nähe der La Lanterne Schule und des kleinen Einkaufszentrums « La Pignata Dorf » mit seiner Bäckerei, Apotheke und dem Restaurant. Für Momente der Entspannung erreichen Sie bequem die Promenade des Anglais mit ihrem Fahrrad / Fahrspur sowie den berühmten Stränden. Am Fuße des Hügels, im Bereich der Var-Ebene, die auch mit den Straßenbahnlinien 2 und 3 erreichbar ist, sind die Annehmlichkeiten und Einrichtungen mit dem Auto weniger als 10 Minuten * entfernt: eine weiterführende Schule, eine High School und eine Universität sowie das Einkaufszentrum Nice Valley, das Nikaïa-Theater, das Allianz Riviera-Stadion usw.