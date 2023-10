New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France

Nizza, Frankreich

von €370,000

Entsprechend der Art-Deco-Architektur der Region zeichnen sich die Fassaden des Gebäudes durch ein elegantes und emblematisches Design aus. Traditionelle schmiedeeiserne Balkone unterstützen den Wunsch nach Transparenz. Seine Eleganz wird durch edle Materialien wie polierten Stein und Milchglas verstärkt. Lieferung - zweites Quartal 2024. Der Preis für die vorgeschlagenen Wohnungen beinhaltet bereits einen Parkplatz für 21-22 Tausend Euro. Sie können zusätzlich einen Parkplatz für 38.000 Euro kaufen. Von den Fenstern aus können Sie das Meer und den Park sehen. Das für Nizza typische natürliche Licht durchdringt alle Räume und insbesondere die Wohnzimmer mit offener Küche, wo es eine festliche Atmosphäre und mehr Platz bietet. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Lobby dekoriert von einem Innenarchitekten Sicherer Zugriff per Smartphone oder Tablet und Vigik-Emblem Automatische Beleuchtung von öffentlichen Bereichen mit Präsenzsensoren Glasierte Porzellanfliesen 45x45 cm Reibungslose Lackierung von Wänden und Decken in allen Räumen Die Badezimmer sind mit einem Waschtisch mit Spiegel und Lichtstreifen, einem Handtuchtrockner und gefliesten Wänden ausgestattet Aluminiumfenster mit Isolierung und Doppelverglasung SMARTHAB-System (oder gleichwertig), ACCESS-Paket mit mobiler App-Steuerung (Android, iOs) Steuerung von Heizungs- und Elektrorollenschaltern Präsenz, Raumtemperatur, Schließen der Treppenhaustür, Raucherkennung über mobile App-Verbindung gesteuert Lage und nahe gelegene Infrastruktur Im Stadtteil Riquier, in der Nähe des Hafens von Nizza, neben dem Platz mit Cafés und Restaurants, 10 Gehminuten vom Strand entfernt. Schulen, Universitäten, Sport- und Kulturveranstaltungen befinden sich in der Nähe. In der Nähe des Delfino Boulevard, gesäumt von Bäumen und voller kleiner Geschäfte, nur wenige Minuten vom berühmten Peng-Platz entfernt.