Apartments in a prestigious residential complex, Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, France

Saint-Laurent-du-Var, Frankreich

von €259,000

Die neue Residenz bietet von Studios bis zu Vierzimmerwohnungen. Im Innenhof der Residenz wird ein Garten für die Bewohner angelegt, der aus Olivenbäumen, Linden, Zitronen- und Orangenbäumen besteht. Kellerparkplatz mit Fernbedienungstür. Fahrradräume werden im Erdgeschoss und im Keller bewacht. Aufzüge bedienen alle Etagen und Parkplätze. Im Erdgeschoss haben die Bewohner eine Auswahl an Geschäften. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Wände und Decken aller Zimmer sind mit glatter weißer Farbe gestrichen Die Böden aller Zimmer sind mit glasierten Porzellanfliesen bedeckt Badezimmer und Duschräume sind gefliest und mit einem beheizten Handtuchhalter und einem Waschbecken sowie einem Spiegel mit Beleuchtung ausgestattet Doppelverglasung an allen Fenstern Rollläden werden in Wohnräumen motorisiert Heißwasser wird von einer Wärmepumpe erzeugt Einzelheizung mit Konvektoren Lobbyzugriff mit digitalem Code, Bildtelefon und Vigik-Emblem Eingangstüren sind mit A2P-Sicherheitsschlössern ausgestattet Lage und nahe gelegene Infrastruktur 30 m von der Bushaltestelle — 8 Strecken, die das Stadtzentrum, den Bahnhof, die Strände, den Hafen, das Einkaufszentrum, das College und die High Schools bedienen 1 km von der zukünftigen Straßenbahnhaltestelle entfernt, Eröffnung für 2026 geplant 1 km vom Bahnhof der nationalen und internationalen Strecken entfernt 500 m vom zukünftigen Seilbahnprojekt entfernt, das das Zentrum von Saint-Laurent-du-Var mit dem Gebiet Nizza Méridia verbindet 3 Minuten zur Autobahn A8 in Richtung Cannes und Monaco 8 Autominuten vom Flughafen Nizza Côte d'Azur entfernt