Stadtgemeinde Reval, Estland

von €245,000

Kapitulation vor: 2023

Kalevi Panorama ist eine moderne architektonische Integrität. Drei Gebäude mit herrlichem Panoramablick auf ganz Tallinn. Ein luxuriöses Erscheinungsbild, geschmackvoll geschaffene Zimmer und ein hochwertiges Interieur sind in das Herzstück des Projekts eingebettet. Das Kalevi Panorama befindet sich in der sich schnell entwickelnden Gegend von Juhkentali und ist eines der bemerkenswertesten Neubauten im Zentrum von Tallinn. Die Haupttrümpfe von « Kalev Panorama » sind die besten Stadtblicke, die Annehmlichkeiten der « Smart Home » -Lösungen sowie die einzigartige Lage – -Häuser befinden sich in Grün und Stille, Gleichzeitig bleiben Sie nur einen Steinwurf vom Lärm und der Hektik der Stadt entfernt. ✔ Kalev Panorama besteht aus monolithischem Beton, einem System aus Balken und Platten. Die Wände, die die Apartments trennen, bestehen aus kombinierten mehrschichtigen Lichtblockblöcken und sind schallisoliert. Die Außenwände bestehen aus energieeffizienten Lichtelementen, die Böden teilen und ein Dach aus monolithischem Beton bilden. Das Dach ist teilweise grün und mit Rollen bedeckt. Gebäude entsprechen der Energieeffizienzklasse B. ✔ Gebäude zeichnen sich durch hohe Schallschutzeigenschaften und hohe Wärmekapazität, ein Aluminiumprofil mit dreifacher Verglasung und Drehfenster aus. Balkon- und Loggia-Zäune bestehen aus gehärtetem Vollglas. Die Höhe der Decken im Raum beträgt 2,70 m. Alle Parkplätze befinden sich auf einer bewachten Tiefgarage, und jede Wohnung verfügt über eine eigene Speisekammer ( auf -1 und -2 Etagen ). Der Verkaufspreis von Wohnungen wird ohne Berücksichtigung der Kosten für die Speisekammer und den Parkplatz angegeben. ✔ Das moderne « Smart Home » -System ist im Wohngebäude installiert, mit dem Sie die Kosten Ihrer Wohnung in Echtzeit steuern und verwalten können. In nach Süden ausgerichteten Apartments wurde bereits eine Klimaanlage installiert. ✔ Die Böden in der Wohnung sind mit natürlichen Eichenböden bedeckt, was das Haus warm und gemütlich macht. Die Zimmer verfügen über eine Zentralheizung mit Fußbodenheizung.