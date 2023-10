El Obour City, Ägypten

von €250,000

Kapitulation vor: 2021

"The Asian Charm" Rock Ville ist luxuriös und bietet über 12 Hektar Land. Es bietet 101 Villen zwischen Stand Alone Villas, Town & Twin Houses und zeigt dennoch einfache architektonische Designs mit hübschen ziegelartigen Dächern inmitten von miteinander verflochtenen Bereichen mit Landschaft und Grün. Die Villenbereiche liegen zwischen 228 m2 und 533 m2 und bieten einen voll funktionsfähigen Raum, der den unterschiedlichen Anforderungen und Vorlieben entspricht. In Rock Ville versprechen wir unseren Bewohnern Komfort und Komfort durch eine breite Palette von Annehmlichkeiten, darunter einen Food Court, einen Kinderbereich und ein Sicherheitssystem. Darüber hinaus genießen Sie ein komplettes asiatisches Erlebnis im Chakra-Meditationsraum, im Diwali Spa- oder Origami-Bastbereich. Rock Ville ist so charismatisch und anmutig wie asiatische Geschichten und ein wahrer asiatischer Charme. Landfläche: 3.814 m2 bebaute Fläche: 6.000 m2 Fassade: 105m Verfügbare Bereiche: 50 - 250 m2 Einrichtungen - Luxuseingang - Aufzüge - Facility Management - Lagerbereiche - Archivräume BASEMENT Floor Bruttobereich: 1.636 m2 GRUNDboden Bruttobereich: 1.430 m2 ZWEITER Boden Bruttobereich: 1.430 m2 ROOF Floor Bruttogeschnitt: 75 m2