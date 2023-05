Wohnanlage Limassol Park

Apesia, Cyprus

von € 3,650,000

Entdecken Sie ein unvergleichliches Wohnerlebnis am Meer mit unserem modernen Komplex, in dem Sie luxuriösen und atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer vor Ihrer Haustür haben. Strategisch günstig gelegen in der Nähe von St. In den besten Restaurants von Raphael Marina und Limassol haben Sie einfachen Zugang zu den begehrtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Diese Entwicklung bietet nur fünf exklusive Apartments und zwei luxuriöse Penthäuser und bietet absolute Privatsphäre und Exklusivität. Jedes Apartment verfügt über zwei Parkplätze, einen Abstellraum und ein Zimmermädchen, um Ihnen und Ihrer Familie Komfort und Komfort zu bieten. Die Entwicklung bietet auch Inneneinrichtungen wie einen Swimmingpool, einen Fitnessraum und eine Sauna, damit Sie einen gesunden Lebensstil pflegen und das luxuriöse Ambiente Ihrer Umgebung genießen können. Wenn das Meer nur wenige Schritte entfernt ist, können Sie sich im erfrischenden Mittelmeerwasser leicht entspannen und Stress abbauen. Wachen Sie jeden Tag mit Ihrem Penthouse mit Meerblick in Limassol auf und genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer. Genießen Sie Ihren Morgenkaffee oder Nachmittagstee, während Sie die sanfte Meeresbrise genießen, und entspannen Sie sich bequem in Ihrem privaten Pool auf dem Dach, während Sie den Sonnenuntergang über dem Horizont beobachten. Es ist der perfekte Ort, um diejenigen nach Hause zu rufen, die das Beste im Leben suchen. Lieferung: November 2024 Zusätzlich stehen in diesem Komplex zwei Penthäuser zum Verkauf, jedes mit zwei Schlafzimmern und 358 m². Platz für € 6.050.000. Die Mehrwertsteuer ist nicht im Preis enthalten.