Villa New Golf villa for sale in Aphrodite Hills Resort | Taysmond Golf Resort real estate in Cyprus

Die Poseidon Grand Villas im Aphrodite Hills Golf Resort bieten eine einzigartige Mischung aus Opulenz, malerischer Lage und beeindruckenden Ausblicken. Die Residenzen befinden sich auf einem erhöhten Gelände mit Blick auf das glitzernde Mittelmeer und sind von üppigen Gärten umgeben, die völlige Abgeschiedenheit und Ruhe bieten.

Der weltweit bekannte PGA National Golf Course Aphrodite Hills befindet sich nur wenige Schritte entfernt, Den Bewohnern ermöglichen, sich ihrer Leidenschaft für den Sport hinzugeben, während sie in einer exklusiven Wohnanlage leben, die nur über eine Privatstraße erreichbar ist. Diese Eigenschaften befinden sich in der Nähe der Golflöcher 8 und 9, einem der begehrtesten Orte im Resort.

Die Innenräume der Villen sind großzügig verteilt, und der Boden besteht aus hochwertigem Marmor oder Parkett. Die modernen Küchen im italienischen Stil sind mit modernsten Geräten und Corian-Arbeitsplatten ausgestattet. Die Marmorbäder verfügen über Crema Tea Marble Duschräume und die Häuser verfügen über eine Fußbodenheizung, verdeckte Klimaanlagen, ein diskretes Sicherheitssystem, automatische Gartenbewässerung, private Pools und vieles mehr.

Das untere Erdgeschoss ist vielseitig und kann als zusätzliches Schlafzimmer, Spielzimmer oder Höhle mit Hauswirtschafts- und Lagerräumen sowie einem Duschraum genutzt werden. Das Erdgeschoss besteht aus einer geräumigen Halle, einer Gästetoilette und einer großen Treppe, die in den ersten Stock führt.

Im ersten Stock befindet sich das Hauptschlafzimmer mit Panorama-Glastüren, die sich zu einer großen Terrasse öffnen und einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer und Ausblick auf den Sonnenaufgang / Sonnenuntergang bieten. Das eigene Badezimmer ist eine wahre Oase des Luxus mit einer ebenerdigen Dusche, einer Regendusche und zwei Waschbecken. Im ersten Stock befinden sich außerdem zwei zusätzliche Doppelzimmer mit jeweils geräumigen Badezimmern mit Bad. Eines der Schlafzimmer bietet Zugang zur Terrasse mit Meerblick.

In den Poseidon Grand Villas entdecken Sie eine außergewöhnliche Kombination aus Extravaganz, Lage und atemberaubender Aussicht. Unser Team erfahrener Immobilienberater bietet professionelle und personalisierte Beratung zu allen Aspekten des Kaufs von Immobilien in Zypern, einschließlich Rechtsangelegenheiten, Steuern und Umzugsdiensten, was den Prozess zum Kinderspiel macht.

Wenn Sie nach Villen zum Verkauf in Aphrodite Hills suchen, bieten die Poseidon Grand Villas die perfekte Kombination aus Luxus und Lage. Egal, ob Sie ein Golfer sind oder jemand, der die schönen Dinge im Leben schätzt, diese Villen sind der Inbegriff von Genuss. Buchen Sie jetzt eine Besichtigung, um den Luxus für sich selbst zu erleben.

Der Preis beinhaltet keine Mehrwertsteuer.