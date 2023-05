Villa 5 bedroom detached villa for sale in Limassol, ID-298 | Taysmond Golf Resort real estate in Cyprus

Kouklia, Cyprus

von € 2,198,000

318 m² 3 Wohnungen

Kapitulation vor: 2020

< p > Das neue Projekt „Bestes Golf Resort in Europa 2018“, so der internationale Verband der Golftouristen „Poseidon“, befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer. < / p >< p > Große Gebiete mit malerischen Gärten schaffen eine Atmosphäre der Privatsphäre, nur wenige Gehminuten vom Golfplatz und der gesamten Resortinfrastruktur entfernt. Die Poseidon-Villen befinden sich an einem der schönsten Orte des Resorts neben dem 8. und 9. Loch des Golfplatzes. < / p >< p > Marmor- und Parkettböden, moderne Küchen im italienischen Stil mit Koran-Arbeitsplatten und Marmorbädern werden durch integrale Elemente eines modern modernen Lebensstils wie Fußbodenheizung ergänzt, Klima- und Sicherheitssysteme, automatische Bewässerung des Gartens und privater Pool. < / p >< p > Alle Villen verfügen über private 5 × 10 m Infinity-Pools, Küchen nach italienischer Art mit eingebauten Edelstahlgeräten, Marmorbädern sowie Marmor- und Parkettböden. < / p >< p > Die Villen sind mit einer versteckten Klimaanlage und Schlussfolgerungen für die Installation von Fußbodenheizungssystemen ausgestattet. < / p >< p > Im Erdgeschoss befinden sich ein Hauswirtschaftsraum, eine Speisekammer, ein Duschbad sowie zusätzlicher Raum, der als Schlafzimmer, Kinder & # 39; s oder Spielzimmer genutzt werden kann. < p > VATELSTE STUFE < / p >< p > Doppeltüren führen zu einem geräumigen Flur mit einem bequemen Kleiderschrank und einer breiten Treppe, entlang der Sie in den zweiten Stock klettern können. < / p >< p > Das Wohnzimmer mit Panoramafenstern und Zugang zur Veranda, die einen atemberaubenden Meerblick und angelegte Gärten bietet, folgt. < / p >< p > Der große Speisesaal hat auch Zugang zu einer separaten überdachten Veranda. Die offene Küche ist komplett mit moderner Technologie ausgestattet. Die Spa-Veranda bietet einen herrlichen Meerblick. < / p >< p > DIESE STUFE < / p >< p > Der geräumige Korridor des zweiten Stocks führt zu einem luxuriösen Hauptschlafzimmer mit Panoramafenstern. Auf der geräumigen Terrasse können Sie unvergleichliche zypriotische Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge genießen. < / p >< p > Das große Badezimmer ist mit einem Whirlpool, einer Dusche mit Sturmdusche und einem Whirlpool sowie zwei Waschbecken ausgestattet. < / p >< p > Zwei zusätzliche Schlafzimmer mit geräumigen angrenzenden Badezimmern vervollständigen die Anordnung des zweiten Stocks. Eines der Schlafzimmer hat Zugang zur Terrasse mit Meerblick. < / p >< p > Der Preis ist ohne Mehrwertsteuer angegeben. < / p >