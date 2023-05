Wohnanlage Apartment with 3 bedrooms for sale in Paphos, ID-452 | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Kyrenia, Nordzypern

Kyrenia ( Girne ) — Hafenstadt und einer der beliebtesten Ferienorte in Nordzypern. Es liegt am Fuße der Berge am Mittelmeer, es gibt eine sehr ruhige Atmosphäre einer kleinen Küstenstadt, es gibt nicht einmal Hochhäuser, da es gesetzlich verboten ist, Häuser über 5 Etagen zu bauen.

Touristen fühlen sich von sauberen Sandstränden und klarem Wasser in Kyrenia angezogen und kommen zunächst zu einem faulen Strandurlaub hierher. In lokalen Restaurants gibt es reichlich türkisches und griechisches Essen, und die berühmteste lokale Attraktion — Kiriy Castle aus dem Jahr 1540, in der sich heute das Museum des Antiquitätenschiffs befindet, in dem das Schiff aufbewahrt wird, über 2500 Jahre alt.

Zu Ihrer Aufmerksamkeit Villa in einer geschlossenen Wohnanlage