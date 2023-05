Residenz Penthouse with 4 bedrooms for sale in Limassol | Taysmond Golf Resort and Seafront real estate in Cyprus

Gönnen Sie sich das ultimative Luxus-Wohnerlebnis in Limassol mit diesem exklusiven Komplex mit prächtigen Apartments und Penthäusern zum Verkauf. Diese unvergleichliche Entwicklung befindet sich im begehrten Touristenzentrum von Potamos Germasogeia und bietet den Bewohnern die perfekte Kombination aus Ruhe und Komfort. Die unberührten Strände des Dasoudi-Parks sind nur einen Steinwurf entfernt.

Was dieses innovative Konzept von anderen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt in Limassol unterscheidet, ist das sorgfältige Design, das moderne Annehmlichkeiten und modernste Funktionen enthält, um den Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden der anspruchsvollsten Personen. Dieser einzigartige Komplex verfügt über eine große Auswahl an Freizeit- und Freizeiteinrichtungen, darunter ein Swimmingpool, ein Fitnesscenter und eine Sauna. Darüber hinaus können die Bewohner den 24-Stunden-Sicherheitsdienst, den Concierge-Service und einen wunderschön angelegten Gemeinschaftsgarten nutzen.

Investitionen in Luxusimmobilien in Limassol sind aufgrund der robusten Wirtschaft der Stadt und der günstigen Politik der Regierung gegenüber Auslandsinvestitionen eine beliebte Wahl sowohl bei lokalen als auch bei ausländischen Investoren. Mit seiner erstklassigen Lage, außergewöhnlichen Einrichtungen und dem exklusiven Design bietet das Forum Plaza eine sichere und lukrative Investitionsmöglichkeit. Das Potenzial der Entwicklung für Kapitalzuwachs und garantierte Mieteinnahmen machen sie zu einem vielversprechenden Unterfangen für Investoren. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen in einer der begehrtesten Gegenden von Limassol zu investieren.

Bitte beachten Sie, dass der Preis keine Mehrwertsteuer enthält.